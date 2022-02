18-åring kjørte med promille og kolliderte med tre

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Der forklarte han at han 3. desember i fjor var med venner på Randaberg og drakk alkohol.

Ifølge 18-åringen tror at han på et tidspunkt skulle ut og hente noe, men han husker ikke det helt sikkert. Han husker heller ikke hvor han skulle. 18-åringen husket likevel at han og en annen kjørte fra stedet, og at han var sjåfør. Etter omkring fem minutters kjøring kom en krapp sving. Veibanen var isete. Bilen sluttet å svinge, og siktede skled ut av veien og krasjet i et tre. Bilen ble helt smadret i fronten, og var ikke mulig å kjøre med. 18-åringen og vennen gikk ut av bilen, og 18-åringen ringte til broren sin for å be om hjelp. Noen hadde ringt til politiet som kom til stedet. Siktede ble tatt med for blodprøvetaking. Han bestrider ikke analyseresultat av blodprøve som viser en promille på 1,64.

Retten kom til at han både skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble fengsel i 24 dager og 3000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

