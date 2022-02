Ville at mann skulle betale en bot på 195.000 kroner etter at han ble stoppet i kontroll

Den 52 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

31. juli i fjor, omkring klokken 01.00. ble han stoppet mens han kjørte bil i Bergen. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 02.17, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,50 promille.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 21 dager og en bot på 195.000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel.

Når det gjelder omstendigheter ved selve kjøringen, er det ikke opplysninger om at detoppstod noen konkret faresituasjon utover den fare kjøring i ruspåvirket tilstand i seg selvinnebærer. Retten kan således ikke se at foreligger noen straffeskjerpende momenter avvesentlig betydning, og det vises til at kjørelengden var svært kort

Dermed kom retten til at han skulle dømmes ubetinget fengsel i 21 dager.

Når det gjaldt botens størrelse viste retten til at denne skulle være halvannen gang brutto månedsinntekt. Retten kom til at 52-åringen hadde en bruttoinntekt på 60.000 kroner i måneden og dømte ham til å betale en bot på 90.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.