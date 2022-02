Kjørte stjålen bil uten førerkort etter å ha ruset seg på narkotika

38-åringen møtte ikke da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken skulle gjennomføres til tross for det.

8. juli 2020, omkring klokken 14.00 ble mannen stoppet av politiet i veikryss på Nærbø. Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at 28-åringen uten gyldig førerkort kjørte en stjålet personbil etter å ha ruset seg på narkotika han ikke hadde lovlig atkomst til. Han hadde ved kjøringen et rusinnhold i kroppen tilsvarende over 1,2 i alkoholpromille.

I den forbindelse viste blant annet retten til forklaringen til en politibetjent som ettersøkte den aktuelle bilen og som stanset 38-åringen i det aktuelle krysset. Retten viste også til blodprøven som ble tatt av ham viste et svært høyt nivå av amfetamin og narkotiske tabletter.

Retten kom også til at han skulle dømmes for et tyveri fra en garasje i Egersund 9. august i fjor.

28. juli i fjor nasket han også en harddisk fra en kjøpesenter på Bryne.

Straffen ble fengsel i 80 dager og 5000 kroner i bot.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]