Kjørte rundt med 4,8 gram hasj i bilen

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. mai i fjor, omkring klokken 03.30, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på E 39 ved Grødem.

Retten kom til at han kjørte bilen mens han var påvirket av hasj og amfetamin tilsvarende en promille som var høyere enn 0,5.

I bilen oppbevarte han også 4,8 gram hasj.

«Det skal ved vurderingen av straffen etter veitrafikkloven § 31 fjerde ledd særlig tas hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Av anmeldelsen framgår det at siktede under kjøringen skal ha skjent mot midtrabatten i veien, men at han fikk rettet opp bilen like før den traff midtrabatten», heter det i dommen.

Dette skal ha skjedd i forbindelse med at 27-åringens mobiltelefon falt ned.

I skjerpende retning la retten også vekt på at han hadde to passasjerer med seg i bilen og at han utsatte disse for fare.

I formildende retning i forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 27-åringen har erkjent straffskyld og samtykket til tilståelsesdom, og at dette skulle komme 27-åringen til gode i form av en redusert straff.

Straffen ble fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 27.000 kroner. Dersom boten ikke betales eller lar seg inndrive medfører det 15 dager i fengsel.

Retten kom også til at han skulle miste førerretten i 16 måneder og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]