Utested slått konkurs

Det var Ankerbygget AS som begjærte at Korvetten AS ble slått konkurs.

Utestedet Korvetten har holdt til i Ankerbygget i Kongsgårdbakken.

Firmaet omsatte i 2020 for litt over 4,1 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 3,2 millioner kroner. Korvetten flyttet ut av de leide lokalene i juni i fjor.

Retten kom til følgende:

«Begjæringen er knyttet opp mot det uomstridte ubetalte beløpet etter rettsforliket på kr 825.680. I tillegg har Ankerbygget et uomstridt krav på rundt kr 400.000 for ubetalt husleie. Ankerbygget mener kravet er høyere, nemlig på kr 1.151.853. Retten mener at Ankerbyggets krav fremstår som sannsynliggjort, men finner ikke grunn til å gå nærmere inn på det utover å vise til den begrunnelsen som er gitt i e-posten av i dag. Retten kan nemlig uansett ikke se at Korvetten har sannsynliggjort motkravene. Retten kan i det store og hele vise til anførslene til Ankerbygget, som retten deler. Det er fremlagt dokumentasjon på at bygget er godkjent brannteknisk, samt at det ikke ble funnet avvik under avholdt branntilsyn. Det er anført at manglene var skjulte. Det er lagt ved noen bilder. Retten har ikke teknisk kunnskap til å kunne vurdere disse bildene. Det er ikke fremlagt annen dokumentasjon, til tross for at Korvetten mener at de oppdaget dette da pandemien kom. Det er snart to år siden. Selv om det legges til grunn at «manglene» ikke ble oppdaget med en gang, finner retten det underlig at anførslene ikke er forsøkt dokumentert tidligere og på en bedre måte. Anførslene kom etter at konkursbegjæring er tatt ut og så sent som dagen før rettsmøtet hvor begjæringen skulle behandles. Videre følger det av leieavtale og avtalen av 26.02.2015 at eventuelle mangler i forhold til ventilasjon og godkjenning fra Mattilsynet, er leietakers ansvar. Retten kan derfor ikke se at dette er sannsynliggjort som en mangel. Motkravet knyttet til inventar som ble igjen ved utflytting, fremstår som helt ubegrunnet. Korvetten måtte selv sørge for å ta med seg nødvendig inventar, i det minste gjøre oppmerksom på at de ville komme tilbake og hente det. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er krevd. Det er for øvrig ikke fremlagt noe dokumentasjon over omfang eller verdivurdering. Retten kan derfor ikke se at Korvetten har noe motkrav. Det ble den 02.11.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. april i år.

