Gavebutikk ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte firmaet Trendus AS konkurs. Bakgrunne for det var et krav på 190.055 kroner i blant annet skyldig merverdiavgift.

Trendus AS har holdt til på Bryne og har drevet med gaver med mer både i butikk og på internett.

I retten ble det opplyst at butikken har et varelager med innkjøpspris på 64.000 kroner, og at utpris ville ha vært 172.000 kroner.

Trendus AS opplyste også at gjelden er omkring det dobbelte av verdiene i selskapet.

Styreleder i selskapet motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs og opplyste at de lenge har prøvd å snu det, men det har ikke vært noen løsning i sikte.

«Skatteetaten har begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo. Kravet, 190.055 kroner har sin bakgrunn i merverdiavgift og skatt. Utleggsforretning ble avholdt 06.01.2022. Resultatet var at det var intet til utlegg i boet. Derfor foreligger presumsjon for insolvens, og skyldneren er sannsynligvis konkurs, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62. Begjæringen tas til følge», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 29. mars i år.

[ Cateringfirma ble slått konkurs ]