Valgte å svindle Nav mens han jobbet i full stilling

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 29. april til 29. september 2019 sendte han inn meldekort til Nav der han opplyste at han ikke hadde arbeidet. Dette til tross for at han i den aktuelle perioden hadde jobbet 802,5 timer for et bemanningsfirma i samme periode. På denne måten fikk han utbetalt 103.620 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Retten viste til at mannen hadde fylt ut alle meldekort med «nei» på om han hadde jobbet, samtidig som arbeidsgiver hadde opplyst at han jobbet 100 prosent.

«Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

Retten var enig med påtalemyndigheten om at ubetinget fengsel var det riktige utgangspunktet for straffen.

Samtidig ble det lagt vekt på 29-åringens uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

