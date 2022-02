Knivstakk mann som angrep med Jif mopp

Den 31 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

Hendelsen startet med at fornærmede kjøpte et elektrosjokkvåpen av 31-åringen. Da fornærmede ikke hadde Vipps, tilbød han seg å overføre betalingen via nettbanken, noe han oppfattet at var enighet om.

Dagen etter, 23. januar i fjor, noe utpå dagen begynte 31-åringen å ringe fornærmede flere ganger. Han ba om å få pengene og at det ble betalt umiddelbart. Fornærmede viste da til hva de var enige om. 31-åringen ble mer og mer sint på fornærmede, som på sin side ble irritert og frustrert tilbake tilbake.

Det utviklet seg til at 31-åringen begynte å true fornærmede på livet.

På et tidspunkt – og etter å ha fått en ny trussel mot seg hvis pengene ikke kom umiddelbart, svarte fornærmede noe slikt som at han bare kunne komme. Fornærmede tok en Jif-Mopp med seg i forsvar, og gikk ut for å møte tiltalte.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]

Idet tiltalte kom mot fornærmede, tok fornærmede opp moppen han hadde i hånden og dyttet denne opp mot 31-åringen mens han samtidig presset ham bakover slik at 31-åringen falt overende.

Mens tiltalte lå på bakken, etter å ha blitt presset bakover med moppen, sto fornærmede rett over ham med moppen. Plutselig tok tiltalte opp en foldekniv som han hadde liggende i lommen, og som han uten nærmere varsel stakk fornærmede med 2 ganger i bakre del av hoften. Idet kniven ikke gikk langt nok inn, men traff beinet, stakk han deretter fornærmede en tredje gang, denne gang ved høyre lår hvor han traff en pulsåre, og den fysiske konfrontasjonen stoppet med dette.

Da fornærmede kom tilbake til sin egen bolig ringte han politi og ambulanse. Han måtte opereres og var innlagt på sykehuset i fire dager.

«Da tiltalte ble pågrepet, utbrøt han først – uten forvarsel, at han hadde handlet i nødverge. Han hadde derimot ingen synlige tegn på noen fysiske skader på seg selv. Både under pågripelsen, men også på vei inn til blodprøve/arresten, dunket han riktignok hodet flere ganger i veggen for å påføre seg skader, uten at det er helt klarhet i grunnen for dette, noe retten heller ikke vil spekulere i», heter det i dommen.

Retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på fornærmedes forklaring om hva som skjedde under hendelsen og kom til at 31-åringen skulle dømmes for grov kroppsskade.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 120 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 15.000 kroner i oppreisningserstatning.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]