Må ut med 70.000 kroner etter at han satte seg i bilen

Den 25 år gamle mannen fra Gjesdal ble i august i fjor i Sør-Rogaland tingrett dømt for å ha kjørt bil med en promille på 1,7.

Kjøringen fant sted i Gjesdal 14. mars i fjor, omkring klokken 00.30.

Straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager og 70.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og tre måneder.

25-åringen anket dommen, og Gulating lagmannsrett har nylig behandlet saken på nytt.

I retten erkjente mannen at han hadde kjørt bilen mens han var påvirket av alkohol, men bestred at påvirkningsgraden var over 1,2. Han mente også at strekningen han kjørte ikke var lengre enn fem til ti meter.

Når det gjaldt kjøreturens lengde viste retten til forklaringen til et vitne. Retten kom til at han kjørte omkring 150 meter.

25-åringen har forklart at han forklart at han drakk noen shots i form av slurker vodka rett fra flasken, samt to-tre øl og noe whisky-kaffe etter kjøringen

«Etter tiltaltes forklaring finner lagmannsretten ikke å kunne utelukke at han drakk alkohol også etter kjøringen. Tiltalte har hevdet at den påviste promillen i vesentlig grad skyldes alkoholinntak i tidsrommet etter avsluttet kjøring fram til politiet kom», heter det i dommen.

Dermed la retten til grunn at han hadde kjørt med en promille på mellom 1,0 og 1,2. Dermed ble fengselsstraffen på 30 dager gjort betinget med en prøvetid på to år.

Fortsatt må han betale en bot på 70.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

