Hoppet i land på holme etter å ha tatt LSD

Den 39 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Ifølge tiltalen har mannen ikke møtt opp til soning ved et fengsel når han var innkalt.

I februar i fjor ble han i Jæren tingrett dømt til 110 dager fengsel. Kriminalomsorgen sendte innkallingsbrev med oppstart for soning satt til den 30. juni i fjor. Brevet kom i retur, og etter gjentatte forsøk på å komme i kontakt med ham ble det 15. juni i fjor bedt om etterlysning fra politiet.

27. august i fjor kom politiet i kontakt med 39-åringen i forbindelse med at han ble funnet på en holme utenfor Kårstø av en tilfeldig forbipasserende i båt.

Ifølge 39-åringen hadde han hoppet av en båt noen dager før etter å ha inntatt LSD. Han anslo selv å ha vært på holmen to til tre dager uten drikke, mat, ly eller hensiktsmessig påkledning.

«Han ble innsatt i arrest hos politiet, og ble i den forbindelse gitt tilbud om å gå direkte over på soning, eller å få̊ innkalling til soning forkynt. Han valgte sistnevnte, og ble forkynt innkalling til 23.09.2021. Tiltalte ble deretter løslatt av politiet, og beskriver at han både da og i etterkant har vært i en kaotisk tilstand», heter det i dommen.

Først i november i fjor fant politiet ham i Sauda og han ble fraktet til fengselet for soning.

«Ved reaksjonsfastsettelse for å unnlate å møte til soning er det sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende, og det skal som regel gis en markant og følbar reaksjon. Dette både som en følge av pønale hensyn, men også fordi det må reageres tydelig på overtredelser som utviser manglende respekt for straffereaksjonssystemet, samt de negative følgende dette har for en effektiv håndtering av soningskøene i Norge», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til fengsel i fire dager.

