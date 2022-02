Cateringfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 46 år gammel kvinne fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 143.454 kroner, Beløpet fordeler seg på skyldig merverdiavgift som utgjør 119.768 kroner og utestående skatt som utgjør 23.686 kroner.

Kvinnen har drevet et cateringfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

«Rettsmøte for behandling av konkursbegjæring ble holdt 3. februar 2022 i Sør-Rogaland tingrett. Skyldner møtte og motsatte seg konkursåpning. I dette rettsmøtet begjærte Skatteetaten behandlingen utsatt i påvente av at saksøkte skulle innfri kravet. Skyldner sluttet seg til begjæringen. Retten utsatte deretter behandlingen av konkursbegjæringen til 15. februar 2022 i kjennelse av samme dag. Kjennelsen ble forkynt for partene i rettsmøtet og oversendt til partene etter rettsmøtet. Det ble deretter avholdt nytt rettsmøte for behandling av konkursbegjæringen den 15. februar 2022 i Sør-Rogaland tingrett. Skyldner møtte per telefon og motsatte seg konkursåpning. Hun ba om at behandlingen av begjæringen ble utsatt til 28. februar 2022. Saksøker motsatte seg ytterligere utsettelse», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke skulle gis noen ny utsettelse.

«På bakgrunn av Skatteetatens begjæring og skyldners forklaring i rettsmøtene, legger retten til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Den 6. januar 2022 ble det holdt utleggsforretning hos skyldner uten at tilstrekkelig dekning ble oppnådd. Det foreligger en presumsjon for at skyldner er insolvent, jf. konkursloven $ 62. Skyldner har ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at hun likevel er solvent», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at hun var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 30. mars.

