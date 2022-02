Advarer mot falsk politi: - Ikke ring oss

– Flere kontaktes per telefon av falsk politi. Man blir bedt om å oppgi personnummer eller taste 1. Nummeret det tinges fra startet med +47 og inneholder ni siffer. Dette er ikke politiet, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter tirsdag ettermiddag i 17-tiden.

Videre melder politiet at de har fått nok tips fra publikum og at folk ikke trenger å ringe inn og varsle.

– Sentralbordet har fått en del henvendelser i ettermiddag om at de har mottatt telefoner fra noen som utgir seg for å være politiet. Derfor går vi ut med informasjon om at det ikke er oss. Folk må være forsiktige med hva slags informasjon de gir fra seg, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm til RA.

[ Hoppet i land på holme etter å ha tatt LSD ]