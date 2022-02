Tegnet forsikring samme dag som hun fikk vannlekkasje

Den 46 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

Ifølge tiltalen meldte hun inn en vannskade med anslått verdi på 60.000 kroner til et forsikringsselskap 6. oktober 2020.

Hun skal videre latt det framstå overfor forsikringsselskapet og en utrederkonsulent, om at skaden var inntruffet etter at hennes innboforsikring ble aktivert den 2. oktober 2020 klokken 12.36, til tross for at skaden oppsto tidligere samme dag omkring klokken 01.30.

Kvinnen forklarte i retten at hun tegnet forsikringen med tanke på at det kunne oppstå framtidige lignende hendelse, og ikke for å få̊ utbetalt penger for skaden som allerede var oppstått.

«Retten finner at tiltaltes forklaring har preg av tilpasning og er lite troverdig. At hun forsikret seg utelukkende for å være dekket i tilfelle fremtidige liknende hendelser, og ikke for å få utbetalt penger for skaden som allerede var oppstått, er ikke forenelig med at hun faktisk meldte inn den aktuelle vannskaden til forsikringsselskapet», heter det i dommen.

Retten var heller ikke i tvil om at tiltalte oppga uriktige opplysninger om når vannskaden oppstod, med forsett om å få utbetalt en forsikringssum.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at forsikringsbedrageriet ikke var særlig profesjonelt utført og at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

