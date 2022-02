Tatt med promille

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. desember i fjor, omkring klokken 13.00, kjørte han bil i Egersund mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 14.18 viste en promille på 0,58.

«Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysningene i anmeldelsen og analyseresultat fra blodprøve som viser at siktede hadde 0,58 i promille omtrent en time og tjue minutter etter kjøringen. Retten mener etter dette at siktede utvilsomt har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste opptrådte uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde hatt med seg en passasjer i bilen. Samtidig ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffe satt til betinget fengsel i 14 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 36.900 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

