Tatt fire ganger på ni dager for kjøring uten gyldig førerkort

Mannen i 70-årene erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. august i fjor meddelte/forkynte en politioverbetjent et forhåndsvarsel om tilbakekall av førerrett for mannen.

«Du pålegges midlertidig innlevering av ditt førerkort i medhold av veitrafikkloven § 34 første ledd siste punktum. Det innebærer at du inntil videre ikke har lov til å føre motorvogn, heter det i dette.

Politioverbetjenten forklarte i retten at innholdet i forhåndsvarslet i sin helhet ble lest av tiltalte. Politioverbetjenten var ikke i tvil om at tiltalte forsto innholdet. Han forklarte videre at tiltalte sa seg uenig i vedtaket, og selv om politioverbetjenten tilbød seg å ta med det fysiske førerkortet motsatte tiltalte seg dette, da han selv ville levere det inn til politiet senere.

Etter dette kjørte mannen bil 18. august, 19. august. 26. august og 27. august i fjor.

I forbindelse med den siste kjøreturen kjørte en politibetjent bilen og mannen hjem. Samtidig fikk mannen bruksforbud på bilen og politiet fjernet også skiltene på den.

«Det er klart straffeskjerpende at kjøringene fant sted med kort mellomrom, kort tid etter at tiltalte var vel kjent med at han var fratatt retten til å føre motorvogn. Det er i tillegg straffeskjerpende at kjøringene fant sted på områder og tider hvor det er mange myke trafikanter ute, hvor det også er påregnelig å møte mange skoleelever. Retten kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter i saken», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 21 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og må også ut med 3000 kroner i saksomkostninger.

