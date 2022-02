Krasjet på E 39 med 2,28 i promille

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

18. august i fjor, omkring klokken 13.00 kjørte han bil fra Sandnes til Stavanger mens han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av klokken 14.27 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,14 milligram pr liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,28.

Kjøreturen endte med at 33-åringen mistet kontrollen over bilen i rundkjøringen rett før kulverten ved Mosvatnet i Stavanger.

«Kjøringen skjedde midt på dagen onsdag 18. august i fjor, på et tidspunkt der det erfaringsmessig er mye trafikk. Det oppstod materielle skader, uvisst av hvilket omfang, på bilen siktede kjørte, og airbagen på bilen hans ble løst ut. I skjerpende retning legger retten vekt på at siktede har kjørt en lang strekning med høy påvirkningsgrad, til dels på motorveien, på et tidspunkt på døgnet med betydelig trafikk. Kjøringen endte med et kjøreuhell. Kjøringen var risikofylt og det kunne lett ha gått atskillige verre enn det gjorde», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble fengsel i 30 dager som ble gjort betinget i to år på det særskilte vilkår at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Han ble også fømt til å betale en bot på 66.000 kroner og mistet førerretten i tre år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

