Utrykningspolitiet gjennomførte i morgentimene søndag laserkontroll på Randabergveien. Det ble utstedt 11 forenklede forelegg og 3 førerkort ble beslaglagt.

– De tre som fikk førerkortet beslaglagt var alle menn i starten av 20-årene. Den ene hadde for mange prikker, og hos de to andre var farten for høy, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Høyeste hastighet ble målt til 82 km/t i 50-sone.

