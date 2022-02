Fikk knekt to tenner i russeslagsmål

En 20 år gammel gutt møtte nylig i Stavanger tinghus tiltalt for å skallet en mann i ansiktet slik at han knakk to fortenner som må erstattes.

Sør-Rogaland tingrett kom til at den skulle legge følgende til grunn:

I morgentimene lørdag 29. mai i fjor, omtrent klokken kvart på seks, ble tiltalte og to venner kjørt fra Mekjarvik, hvor russebilen hans hadde streiket. På veien så de en større ansamling av russ som sto sammen med en 17 år gammel gutt. Den 17 år gamle gutten er en bekjent av tiltalte. De omtrent 10 russeguttene på stedet var fra nordfylket og hadde ingen annen tilknytning til tiltalte enn at de hadde møtt på hverandre tidligere på kvelden. Det var en amper stemning mellom den bekjente og russen, etter at en av russeguttene hadde ropt noe i retning av at de skulle «ta» vesten til den bekjente, hvilket den bekjente hadde respondert på ved å bli aggressiv. Da 20-åringen og følget så at den bekjente muligens var i trøbbel, bestemte de seg for å stanse bilen.

Retten viste til at det eksakte hendelsesforløpet på stedet som ledet til forholdet tiltalen gjelder, er noe uklart. Det er imidlertid på det rene at russebussen til russen fra nordfylket på et tidspunkt ankom, slik at de totalt ble 16–18 stykker fra det følget. Den bekjente var mer eller mindre kontinuerlig i basketak med en eller flere av russen fra nordfylket. På et tidspunkt ble 20-åringens venninne dyttet i bakken, antakelig ved et uhell i den opphetede situasjonen.

Hun svarte med å oppfordre russen fra nordfylket til å heller gå «én-mot-én», i stedet for å være i overtall mot den bekjente. Fornærmede løftet deretter armene mot den bekjente, og inntok en form for bokserposisjon. Fornærmede og den bekjente slo mot hverandre. Den bekjente gikk deretter over til å slåss med særlig en av de andre fra nordfylket. Dette var en fysisk konfrontasjon, men det var ingen harde slag eller spark.

Ansikt til ansikt

Samtidig som den bekjente var i et basketak, tok fornærmede tak i 20-åringens armer. Han og fornærmede endte med å stå ansikt til ansikt, med tak i hverandres underarmer. Tiltalte ga fornærmede en springskalle, hvor pannen hans traff munnen til fornærmede. Tiltalte ble umiddelbart tatt tak i av fornærmede og to andre. Fornærmede fikk tak i tiltaltes nakke og la han i bakken med et brytegrep. Mens dette pågikk, var andre bortom tiltalte og ga han mindre spark og slo han med et lite metalletui som en av dem hadde på seg. Russen fra nordfylket fant til slutt veien tilbake til russebussen og forlot stedet.

Fornærmede brakk begge fortennene etter hendelsen. Han har gjennomgått flere operasjoner, men har enda ikke fått varige implantater montert.

Rettens flertall bestående av fagdommer og en meddommer kom til at vilkårene for nødverge er oppfylt og at han skulle frifinnes for volden.

Den andre meddommeren mente at 20-åringens handlinger var mer drastisk enn det som var nødvendig for å avverge angrepene, og at den primære trusselen tiltalte responderte på, var at fornærmede holdt armene hans og dyttet ham bakover.

«Selv om fornærmede i alle fall ikke er mindre av vekst, kunne handlet annerledes ved å vri seg ut av taket til fornærmede, eventuelt gitt han spark som var mindre egnet til å skade fornærmede. Tiltalte forstod at han hadde disse handlingsalternativene, men valgte et mer dramatisk motangrep», heter det i dommen.

16. juni i fjor var 20-åringen på et utested i Stavanger. Her ble han bedt om å forlate stedet som følge av uro og hans beruselsesgrad. Etter å ha forlatt stedet kom han tilbake og slo en av de ansatte i ansiktet med flat hånd slik at han fikk et rødt merke og en hevelse.

For dette har 20-åringen erkjent straffskyld og retten kom til at han skulle dømmes for forholdet. Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager.

