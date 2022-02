Fant tilhenger med komplett kjøkken i Sirdal og tok det med seg til Porsgrunn

Den 58 år gamle mannen møtte ikke da saken nylig var oppe i Egersund tinghus.

Ifølge tiltalen skal mannen 9. juni 2020 ha stjålet en tilhenger i Gjesdal. Samme dag skal han ha stjålet et komplett kjøkken fra en traktorgarasje på Gravassryggen i Sirdal, tatt det med på den stjålne tilhengeren og fraktet det til Porsgrunn.

Da mannen ble avhørt samme dag forklarte han at han kjørte for å hente sin datter i Sandnes. I forbindelse med dette skal det ha blitt noe styr, slik at han snudde på fjellet.

«Her så han en henger stående på en møteplass langs veien. Hengeren sto ute i duskregnet alene, og tiltalte så at det var nye ting på hengeren. Tiltalte hadde ingen god forklaring på hvorfor han valgte å ta den med seg», heter det i dommen.

58-åringen har forklart seg i et nytt avhør 7. juli 2020:

«Tiltalte forklarte at han fant hengeren halvveis ute i veien på Suleskar. Hengeren sto farlig til, det var ikke bred vei. Dette var grunnen til at han tok med seg hengeren. Han så at dette var tvilsomme greier, tingene på hengeren var ikke pakket inn og ville blitt ødelagt. Han skjønte at hengeren ikke hadde noe der å gjøre, og at den var huket av en bil på stedet. Det var en smal vei. Tiltalte forklarte at han forsøkte å gjøre en god gjerning, han hadde jobb slik at han ikke trengte fly rundt å stjele. Han tok med seg hengeren fordi den sto farlig til, og ting ville blitt ødelagt. Han fikk ikke tid til å gi beskjed om dette».

Det viste seg å være en sporingsbrikke på hengeren, som gjorde at politiet i Sandnes opprettet kontakt med politiet i Porsgrunn, som kort tid senere fant hengeren ved 58-åringens bolig.

«Retten bemerker at tiltaltes forklaring ikke nødvendigvis framstår troverdig, men at det øvrige bevisbildet er for svakt til å kunne utelukke denne. Det er således ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte hadde forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes for både tyveriet av hengeren og kjøkkenet.

