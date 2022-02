Saken mot den 52 år gamle mannen fra Bryne skal opp i Sandnes tinghus 23. mars i år.

Tiltalen lyder på at han skal ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte ha krenket vedkommende fysisk.

Dette ved at han 8. april i fjor, omkring klokken 00.55 eller kort tid forut for dette, skal ha slått en kvinne i hodet med et skrujern, slik at hun fikk et kutt i hodet.

Volden skal ha funnet sted i en bolig i Bryne.

