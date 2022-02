Tatt for ruskjøring – mistet førerretten for alltid

Den 36 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. mai i fjor, omkring klokken 08.00, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil i Jærvegen i Time.

Retten kom til at han var påvirket av amfetamin og cannabis tilsvarende en promille på over 0,2 da kjøringen fant sted.

36-åringen hadde heller ikke gyldig førerkort da kjøringen fant sted og det ble også funnet 0,5 gram amfetamin på ham.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager og 30.000 kroner i bot.

Retten viste også til at 36-åringen ble domfelt for ruskjøring i desember 2016.

«Det følger av veitrafikkloven § 33 tredje ledd og tapsforskriften § 3–3 at en som dømmes for å ha kjørt i ruset tilstand som er begått senest fem år etter at reaksjon ble fastsatt for tidligere ruskjøring skal idømmes tap av førerrett for alltid», heter det i dommen.

Dermed ble han idømt sperrefrist for førerrett for alltid med en minstetid på fem år.

