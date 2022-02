Barnevernsfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Tiltakssenteret AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 115.960 kroner som har sin bakgrunn i ubetalte tvangsmulkter for aksjonærmelding og skattemelding med renter og gebyrer.

Tiltakssenteret AS har holdt til i Haugesund og har drevet med barnevernstjenester.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløpet og opplyste også at firmaet har ingen eiendeler eller verdier og ingen ansatte, og at virksomheten var sist i drift for rundt ett år siden. Tiltakssenteret AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den 10.08.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. mars i år.

