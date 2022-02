Tatt for ruskjøring – demonstrerte kampsportposisjoner mot politiet

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. desember i fjor, omkring klokken 01.40, kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av cannabis.

I forbindelse med dette motsatte han seg å gjennomføre spyttprøve eller bli med på legevakt for blodprøve. Dette gjorde han ved å forsøke å gå bort fra politiet og inn i leiligheten han oppholdt seg i og ved å demonstrere kampsportposisjoner rettet mot politiet.

Retten kom til at han var påvirket av cannabis tilsvarende fra 0,5 til 1,2 i promille. Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha brukt cannabis forut for kjøringen.

«Siktede har kjørt en lengre strekning på sentrale veier og i tettbebygd strøk sammen med en passasjer mens han var påvirket av THC tilsvarende mellom 0,5 og 1,2 i promille. Kjøringen skjedde i et tidsrom hvor det alminneligvis er lite trafikk. Han erkjenner å ha kjørt fort på deler av strekningen. Retten er ikke kjent med andre opplysninger om selve kjøringen som bør tillegges vekt i skjerpende eller formildende retning. Etter en samlet vurdering av siktedes kjøring, hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling er retten enig med påtalemyndigheten i at kjøringen isolert sett kvalifiserer til betinget fengsel i rundt 19 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen betinget fengsel i 18 dager og 18.500 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

