Mann må betale 100.000 kroner i bot

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. juli i fjor, omkring klokken 12.40, kjørte han bil i Flyplassveien på Sola mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 13.57 viste en promille på 2,55.

«Siktedes promille var svært høy, noe som i seg selv gjør at kjøringen innebar en betydelig risiko. Videre fant kjøringen sted midt på dagen over en strekning med mye trafikk. Siktede er ikke tidligere straffet. Retten er etter dette enig med påtalemyndigheten i at utgangspunktet for straff bør ligge på 34 dager ubetinget fengsel», heter det i dommen.

Samtidig hadde påtalemyndigheten lagt ned påstand om at 43-åringen ble dømt til betinget fengsel med krav om gjennomføring mot ruspåvirket kjøring.

«Siktede har samtykket til å gjennomføre et slikt program og har for retten gitt uttrykk for at han erkjenner et problem med alkohol og at han er motivert til å få bukt med problemet, særlig av hensyn til barna sine. Retten kan ikke se at det foreligger tungtveiende allmenne hensyn som taler mot bruk av et slikt program i denne saken», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et slikt program.

På grunn av en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 100.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og tre måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

