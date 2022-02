Mann døde etter boligbrann

En mann i 50-årene er erklært død etter brannen i en tomannsbolig i Kvernevik tirsdag kveld. To andre personer som var i boligen er kjørt til legevakten/SUS for sjekk. Pårørende blir tatt hånd om av helse, skriver Sør-Vest politidistrikt klokken 00.39.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 22.06 tirsdag kveld.

Kort tid etter meldte politiet at det ikke var kontroll på brannen, at en person var hentet ut av bygningen og at vedkommende sin tilstand var uavklart.

Nærliggende boliger ble evakuert.

Brannen ble slukket like før klokken 23.00.