Mann (73) tatt for promillekjøring

Den 73 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. august i fjor, omkring klokken 10.11, kjørte han bil på E 39 ved Osli i Sandnes mens han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 10.45 samme dag viste en alkoholkonsentrasjon på 0,4 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,8.

«Det vises til at kjøringen foregikk over en relativt lang avstand med en passasjer. Den ledet imidlertid ikke til noen særskilt farlig situasjon ut over det som alltid vil følge med kjøring i påvirket tilstand. Siktede hadde ved kontroll en påvirkningsgrad som tilsvarer 0,8 i promille», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager og 45.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

