Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet KT Servis AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 253.796 kroner i utestående merverdiavgift.

KT Servis AS har holdt til i Sandnes og har drevet med oppføring av bygninger.

«Det ble den 04.11.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke informasjon/bevis som tilsier at selskapet likevel ikke er insolvent», heter det i kjennelsen.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, la til grunn at KT Servis As er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 29. mars i år.

[ Gårdbruker slått konkurs av Skatteetaten ]