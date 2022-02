Natt til tirsdag, klokken 02.08, fikk nødetatene melding om et trafikkuhell på Solasplitten. En trailer sto på tvers av påkjørselen til E39. Trafikken ble sperret for all trafikk.

– Anses som et rent uhell. Ikke politisak, men patruljen blir på stedet til kjøretøyet er tauet vekk, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

