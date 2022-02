Førte ikke regnskap – serveringssted gikk konkurs – må betale 20.000 kroner i bot

En mann i 20-årene erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus tiltalt for overtredelse av bokføringsloven.

Ifølge tiltalen unnlot han i en periode på 13 måneder, som styreleder og daglig leder på et serveringssted, å føre eller å sørge for å ført fortløpende og fullstendig regnskap for virksomheten fram til det ble åpnet konkurs i selskapet. Ifølge tiltalen er omsetningen beregnet til å være omkring 860.000 kroner i perioden hvor det var drift i virksomheten.

Retten viste til at etter at betalingene til regnskapsføreren uteble, ble deres avtale terminert, slik at selskapet sto uten regnskapsfører til å bistå med løpende bokføring.

I perioden etter dette har mannen selv forsøkt å holde oversikt over regnskapsopplysningene i selskapet.

«Tiltalte forsøkte å drive virksomheten videre for å innfri kravene fra kreditorene, men dette ble krevende ettersom de i perioder måtte holdt stengt på grunn av covid-19», heter det i dommen.

På et tidspunkt ble det bestemt at driften skulle opphøre, og retten la til grunn at det ikke var drift i selskapet de siste månedene. Samtidig kom retten til at det var en omsetning på minst 800.000 kroner i perioden hvor det var drift i selskapet.

Retten kom til at mannen skulle dømmes etter tiltalen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han har lav inntekt og at han har jobbet gratis for selskapet for å forsøke å dekke dets gjeld. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 20.000 kroner og han må også ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Utested gikk konkurs ]