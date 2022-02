Bilbrann på Sola

Mandag klokken 11.45 fikk nødetatene melding om brann i et kjøretøy i Soltunvegen på Sola.

Like etterpå melder Sør-Vest politidistrikt at det er mulig at brannen har tatt tak i en enda en bil på stedet.

Operasjonsleder i politiet, Jøran Solheim, forteller at det er to biler som er skadet.

Bilene sto parkert utenfor en matbutikk i Sola sentrum.

Bilen som sto på siden av bilen som brant fikk smelteskader.

– Vi fikk melding av melder som fortalte om brann og en del røyk. Melder så også flammer. Det ble også hørt en liten eksplosjon, som ikke er uvanlig når biler brenner, sier Solheim til RA.

Brannene ble skullet klokken 11.58.

Det skal ikke være en elbil som brant, opplyser politiet. Brannårsaken er ukjent.

