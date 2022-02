Bil og moped kolliderte

Politiet meldte om ulykken klokken 13.40 mandag. Den gikk på at det har vært en trafikkulykke mellom bil og moped Buøy Ring, på Hundvåg-siden.

I den forbindelse rykket nødetatene ut.

Noe senere ble det meldt at nødetatene er framme på stedet, at mopedisten er noe kvalm og framstår noe forslått.

Politiet avhører vitner og sak vil bli opprettet på forholdet.

Klokken 14.17 melder politiet at de er ferdige på stedet, at mannlig fører av moped (56) tas med av ambulanse for videre sjekk og at mannlig fører (46) av bil er uskadd.

