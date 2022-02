Svindlet Nav for 181.151 kroner

Den 46 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden 27. april 2017 til 23. juni 2019 sendte hun elektroniske meldekort til NAV der hun opplyste at hun hadde arbeidet 1408,5 timer, til tross for at det reelle timetallet var 2036.

Dette førte til at hun fikk utbetalt 181.151 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Bedrageriet knytter seg til at kvinnen feilrapporterte arbeidstimer i to perioder – først fra 27. april 2017 til 8. april 2018 og deretter fra 17. oktober 2018 til 23. juni 2019. Oppholdet mellom periodene på seks måneder skyldes at kvinnen innrapporterte mer enn 50 prosent arbeid og derfor ikke hadde rett på dagpenger i denne perioden.

Retten kom under tvil til at det var snakk om et sammenhengende straffbart forhold og viste blant annet til de bedragerske innmeldingene har skjedd på samme måte.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse – og ikke minst at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Dermed ble hun dømt til betinget fengsel i 36 dager.

