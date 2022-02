Prøvde å ta u-sving – mistenkt for ruskjøring

Det var like før klokken 12.00 søndag formiddag at politiet fikk melding om en trafikkulykke med to biler involvert på Bore i Klepp kommune.

Ulykken skal, ifølge politiet, ha skjedd da en bil skal ha forsøkt å ta en u-sving på stedet.

– Bilen bak krasjet da i bilen som tok u-sving, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt

Ifølge politiets meldinger oppsto det ingen alvorlige personskader. Bilberger er bestilt for å frakte bort bilene.

– En bilfører blir tatt med til legevakt for blodprøve grunnet mistanke om kjøring i påvirket tilstand, melder operasjonsleder.