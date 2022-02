Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 55 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 157.477 kroner i skatt og avgifter.

Mannen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet at han skyldte saksøker utestående skatt og avgift, men var usikker på kravets størrelse. Skyldneren opplyste at han ikke har noen eiendeler av betydning og anslo hans samlede gjeld til omtrent 600.000 til 700.000 kroner. Han har engasjert et selskap i Oslo til å forhandle om gjeldsordning med sine kreditorer Virksomheten i enkeltmannsforetaket hans er innstilt og har ingen ansatte. Skyldneren erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs. Han opplyste at han kunne begynne å betale gjelden i avdrag om omkring to til tre måneder», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning hos skyldner hvor det ikke ble oppnådd tilstrekkelig dekning.

«Retten mener etter dette at betalingsproblemene ikke er av forbigående art og at skyldneren dermed er insolvent, jf. § 61. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 for å ta konkursbegjæringen til følge er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. mars.

[ Entreprenørfirma slått konkurs av Skatteetaten ]