Skal ha kjørt traktor med tilhenger uten å ha gyldig førerkort

Saken mot den 35 år gamle mannen fra Stand kommune skal opp i Stavanger tinghus 1. mars.

Den lyder på at han 22. september i fjor, omkring klokken 09.00, på riksvei 13 i Årdal skal ha ført en traktor som var påkoblet en maskintralle, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Tiltalen lyder også på at han ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.

Dette ved at 24. oktober 2020 skal ha sendt et nakenbilde av en kvinne til henne på sms.

23. desember 2020 skal han også ha sendt et nakenbilde av den samme kvinnen til en mann.

[ Fikk sperrefrist for førerrett for alltid etter kjøretur i varebil ]