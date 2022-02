Satt i arresten etter krangel med drosjesjåfør

Like etter klokken to natt til lørdag kunne Sør-Vest politidistrikt informere om at de har anholdt en 29 år gammel mann.

– Han er satt i arresten etter å ha vært i en krangel med en drosjesjåfør, skriver politiet på Twitter og legger til at hendelsen skjedde ved Øksnevadporten i Klepp kommune.

– Patruljen forsøkte forgjeves å snakke vedkommende til fornuft, og han fikk også muligheten til å ta toget hjem, opplyser politiet.

I stedet ble mannen altså arrestert og anmeldt for ordensforstyrrelse.

