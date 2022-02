Mann fra Hinna skal ha fått 750.000 kroner fra kvinne som ville hjelpe «amerikansk general» i å komme seg ut av Jemen

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 28 år gammel mann fra Hinna i Stavanger.

Den lyder på såkalt «kjærlighetssvindel» rettet mot flere kvinner.

Ifølge tiltalen medvirket han i perioden 16. til 26. oktober 2020 til å forlede en kvinne til å betale til sammen 750.000 kroner ved såkalt «kjærlighetssvindel» (nettbedrageri) foretatt av en eller flere for politiet ukjente personer som utga seg for å være en amerikansk general som trengte økonomisk bistand til å komme seg ut av Jemen.

Ifølge tiltalen medvirket han med at han stilte driftskontoen til enkeltpersonforetaket sitt til disposisjon, som kvinnen fikk oppgitt som mottakerkonto for overføringer.

«Han inngikk i forkant av bedrageriene avtale med en for politiet ukjent person, om å motta pengene og/eller tilsløre/overføre pengene videre», heter det i tiltalen.

Ifølge tiltalen ble pengene videre disponert ved blant annet overføringer mellom hans egne konti, overføringer til ulike mottakere i utlandet, herunder til seg selv, overføringer til mottakere i Norge og kontantuttak.

Subsidiært er 28-åringen tiltalt for hvitvasking av pengene.

15. november 2020 skal han på nytt ha fått inn 200.000 kroner inn på den aktuelle kontoen fra en annen kvinne. Også disse pengene skal kvinnen ha innbetalt for å hjelpe en amerikansk general til å komme seg ut av Jemen.

Subsidiært er 28-åringen tiltalt for hvitvasking av pengene.

I perioden fra 23. desember 2020 til 21. januar i fjor skal han medvirket til å forlede en tredje kvinne til å betale 366.500 kroner. Kvinnen skal ha betalt pengene for å hjelpe en amerikansk offiser ut av Jemen.

Medvirkningen besto at han inngikk en avtale i forkant av bedrageriene med en eller flere for politiet ukjente personer om at en mann som han skal ha samarbeidet med, skulle motta penger på sin konto, og deretter overføre/sørge for å få̊ overført pengene videre.

Subsidiært er 28-åringen tiltalt for hvitvasking av pengene.

13. november 2020 skal han også ha medvirket til å forlede en fjerde kvinne til å betale 46.000 kroner for å hjelpe en amerikansk soldat til å komme seg ut av Afghanistan.

Subsidiært er 28-åringen tiltalt for hvitvasking av pengene.

17. januar i fjor skal ha medvirket til å forlede en femte kvinne til å betale 50.000 kroner for å hjelpe en amerikansk soldat til å komme seg ut av Jemen.

Subsidiært er 28-åringen tiltalt for hvitvasking av pengene.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 28. mars.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til fire av de fornærmede kvinnene.

Det er også tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av 1.366.350 kroner.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]