Bilbrann-siktet varetektsfengslet

Det opplyser Stavanger Aftenblad fredag.

– Siktede ble varetektsfengslet i går for en periode på fire uker, sier påtaleansvarlig Inger Marie Stople i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Det var tirsdag morgen, klokken 06.33, at nødetatene fikk melding om at det hadde vært branntilløp i en bil i parkeringsanlegget Valberget i Stavanger sentrum. Samme dag ble en mann i slutten av 20-årene er pågrepet og siktet i forbindelse med brannen.

Grunnlaget for fengslingen av siktede, skal ifølge Stople være at det er fare for gjentakelse. Siktelsen er også utvidet, og fredag ble det kjent at vedkommende er siktet for grovt skadeverk og vold mot politiet i forbindelse med arrestasjonen.

– Saken er fortsatt under etterforskning og motivet er noe som forsøkes belyst nærmere, sier Stople.

Jourhavende politiadvokat Anders Christiansen kunne tirsdag opplyse RA om at den siktede mannen er en kjenning av politiet.

I alt tre biler ble ødelagt i forbindelse med brannen, og de var alle av typen Polestar 2. Daglig leder i Kverneland Bil, Bjarte Sunde, har tidligere sagt til RA at bilene har en samlet verdi på 1,5 millioner kroner. Bilene var demobiler som potensielle kjøpere kunne prøvekjøre.