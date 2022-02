Skal ha vært i Syden og svindlet Nav

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 71 år gammel mann.

Den lyder på bedrageri og at bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade.

I perioden fra 15. august 2010 til 18. august 2016 skal mannen i Norge og i Syden ha sendt meldekort til Nav og unnlatt å opplyse at han jevnlig oppholdt seg i Syden.

«Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen kroner 365.368. Handlingen medførte tilsvarende tap eller fare for tap for NAV», heter det i tiltalen.

Tiltalen lyder også på at han skal ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 21. mars i år.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]