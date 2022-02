Vil ha 3600 kroner for varer til 788 kroner

7. februar i år må en 37 år gammel kvinne møte i Sandnes tinghus for å ha stjålet fra en butikk.

19. juli i fjor, omkring klokken 14.00, skal hun ha vært i en butikk på Bryne. Der skal hun ha forsynt seg med en hagespade, løvrive, solarlys, to utelys, cherrytomater, frøpose og blomster til en samlet verdi av 788 kroner uten å betale for varene.

For det har kvinnen fått en forelegg på 3000 kroner som hun har nektet å vedta, noe som igjen er grunnen til at saken skal opp for retten.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at boten skal være på 3600 kroner og i tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]