Politiet vil ha 7200 kroner av tissetrengt mann

7. februar må en 21 år gammel mann fra Sandnes møte i Sandnes tinghus.

Grunnen til det er at han har fått et forelegg på 6000 kroner som han har nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken kommer opp for retten.

Forelegget er gitt i forbindelse med at han 11. juli i fjor, omkring klokken 01.10 skal ha urinert på offentlig sted i Bryne sentrum.

Når saken kommer for retten vil det bli lagt ned påstand om at 21-åringen skal betale en bot på 7200 kroner, og det vil i tillegg ble krevd saksomkostninger til det offentlige.

