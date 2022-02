Firma i olje- og gassbransjen konkurs med en gjeld på 65.611.323 kroner

Det var firmaet Completion Technology Resources AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at firmaet har gjeld en på 65.611.323 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på seks millioner kroner. Det ble også begjært oppbud for datterselskapene Plugging Technology Resources AS og Chaintrain AS.

Når det gjelder Plugging Technology Resources AS ble det opplyst at firmaet ikke har aktiva av verdi og at gjelden er på 4.392.211 kroner.

Når det gjelder Chaintrain AS har dette firmaet en gjeld på 685.407 kroner og ikke aktiva av verdi.

Det ble også begjært oppbud for Kiellandshagen Investeringsselskab AS som blant annet er en av aksjonærene bak de andre selskapene.

Det ble opplyst at Kiellandshagen Investeringsselskab AS har en gjeld på 5.008.202 kroner og ikke aktiva av noen verdi.

Completion Technology Resources AS har holdt til i Energivegen i Tananger og omsatte i 2019 for 28,6 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 2,1 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at selskapene antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringene til følge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer for selskapene.

Skiftesamlinger vil bli holdt 22. mars.

[ Industribedrift gikk konkurs ]