P-husbrannen: Mann pågrepet

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet i forbindelse med brannen i parkeringshuset Valberget i Stavanger sentrum tirsdag morgen.

– Vi har pågrepet en person. Han er siktet for skadeverk. Vi planlegger å avhøre mannen, men det er ikke bestemt når, sier jourhavende politiadvokat Anders Christiansen til RA.

– Mistenker politiet at han har tent på bilen i parkeringshuset?

– Han er siktet for skadeverk. Nå skal vi finne ut hva som har skjedd, og hvorfor. Vi utelukker ingenting, svarer Christiansen.

Ifølge politiadvokaten er den siktede en person som politiet er kjent med fra før.

Politiet er sparsommelige med detaljene.

– Det pågår teknisk og taktiske undersøkelser. Saken er under etterforskning, sier Christiansen.

Det var tirsdag morgen, klokken 06.33, at fikk nødetatene melding om at det har vært branntilløp i en bil i et parkeringsanlegget Valberget i Stavanger sentrum.

Tidligere tirsdag ettermiddag sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, John Ask, at politiet hadde tatt åstedsundersøkelser, og at politiet ville gå igjennom eventuelle bilder fra overvåkingskameraer i parkeringshuset og området generelt. Det ble også gjort vitneavhør.

– Hva ledet til pågripelsen?

– Politiarbeid gjorde at vi fant fram til denne personen. Jeg vil ikke gå inn på detaljene, svarer politiadvokaten.

RA har vært inne i parkeringshuset etter brannen. Det ble tauet ut tre biler da RA på var stedet. Politiet har ikke bekreftet hvor mange biler som er skadet.

Det var mye knust glass og knuste bildeler i området der de tre bilene sto.