Fikk sperrefrist for førerrett for alltid etter kjøretur i varebil

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han han møtte i Stavanger tinghus.

11. november 2020, omkring klokken 20.20, var han ute og kjørte en varebil i Randabergveien i Stavavanger til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham klokken 21.03 viste at han var påvirket av cannabis og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2.

Kjøreturen fant også sted uten at 30-åringen hadde gyldig førerkort, og retten kom også til at han skulle dømmes for bruk av narkotika.

«I dette tilfellet var det ikke noe å utsette på selve kjøringen. I skjerpende retning trekke imidlertid at siktede hadde med seg en passasjer i bilen. Kjøringen fant sted i november på kveldstid, hvor det erfaringsmessig er mørkt ute. Isolert sett finner retten at kjøringen vil tilsi en ubetinget reaksjon på 24 dager. Under henvisning til at siktede tidligere er domfelt for ruspåvirket kjøring med høy promille, finner retten imidlertid at dette skal tillegges vekt i straffskjermende retning», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt gammel og 30-åringens uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 30 dager og 15.000 kroner i bot. Han ble også idømt sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

