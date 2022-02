Klokken 08.20 fikk politiet melding om at en brøytebil har tippet over på siden på Jødestadveien, Hommersåk.

– Bilen har kommet for langt ut av kjørebanen og tippet over på siden og den ligger utenfor veien. Det har gått bra med sjåfør. Lite trafikk på stedet, mulighet for å passere, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Sjåføren av brøytebilen blir kjørt av ambulanse til legevakt for sjekk.