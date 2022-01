Den 49 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

11. november i fjor, omkring klokken 12.55, kjørte han bil på Tasta i Stavanger til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 13.13 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

«Retten mener etter dette at siktede utvilsomt har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste handlet uaktsomt. Ved uaktsomhetsvurderingen har retten sett hen til at siktede røyket hasj kvelden i forveien og han burde skjønt at hasjrøykingen kvelden før kunne føre til at han var ruspåvirket dagen etterpå. Det er allment kjent at THC kan påvises i kroppen lenge etter inntak, slik at man kan være påvirket uten at man nødvendigvis føler seg påvirket. I tillegg er siktede tidligere dømt for ruspåvirket kjøring i 2019 da han også hadde røyket hasj kvelden før han kjørte», heter det i dommen.

Retten viste også til at 49-åringen hadde kjørt en lengre strekning på sentrale veier i distriktet. I tillegg viste retten til at han hadde hatt med seg en passasjer i bilen. Samtidig kom også retten til at han skulle ha noe rabatt for å kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på 59.000 kroner.

49-åringen ble også dømt til tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.

