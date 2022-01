Firma som har drevet med grønnsaker ble tvangsavviklet

Det var firmaet Hydrokult AS som nylig ble tvangsavviklet i Stavanger tinghus.

«Foretaksregisteret har 7.12.2021 underrettet Sør-Rogaland tingrett om at melding om oppløsning av ovennevnte aksjeselskap ble registrert 20.11.2020, men at melding om endelig oppløsning etter aksjeloven § 16–10 ikke er mottatt. Retten har tilskrevet selskapets styre og bedt om en redegjørelse for årsaken til at melding om endelig oppløsning ikke er innsendt. Retten har intet hørt fra selskapet. Det er ikke gitt melding til Foretaksregisteret om at mangelen er rettet. Siste årsregnskap innkom Regnskapsregisteret 3.10.2020. Da selskapet ikke har besvart henvendelser fra Foretaksregisteret eller tingretten, legger retten til grunn at selskapet ikke selv gjennomfører avviklingen. Retten antar derfor at særlige grunner taler for å overta ansvaret for avviklingen. Vilkårene etter aksjeloven § 16–14 (1) nr. 1 er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Hydrokult AS har holdt til i Stavanger og har drevet med produksjon av salater og urter. Firmaet har også levert ferdige installasjoner/moduler for egenproduksjon av salat og urter.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. mars i år.

[ Utested gikk konkurs ]