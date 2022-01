Kvinne fratatt førerkortet for alltid

Den 36 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse ha hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. april i fjor, omkring klokken 00.45, kjørte hun bil på Jærveien i Sandnes mens hun var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av henne klokken 01.31 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,35 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,7.

Kvinnen kjørte også bilen uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kvinnen i september 2020 ble dømt for å ha kjørt bil med en promille på 2,46. I skjerpende retning la retten også vekt på at hun hadde hatt en passasjer med seg i bilen 27. april i fjor.

«Hun har eksponert både eget og andres liv for risiko ved den kjøringen som fant sted. Sterke allmenn- og individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på hennes uforbeholdne tilståelse. Retten viste til at påtalemyndigheten har anført at fengselsstraffen bør gjøres betinget med en prøvetid på to år og på det særlige vilkår at siktede i prøvetiden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

«Siktede har samtykket til dette. Aktor har vist til at siktede er i målgruppen for slikt program, og dette er også konklusjonen i personundersøkelsen», heter det i dommen.

Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 24 dager.

Hun ble også dømt til å betale en bot på 25.000 kroner og mistet førerretten for alltid.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]