Skal ha forsøkt å slå politi

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 55 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder på for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette.

Grunnlaget for tiltalen er at han 26. oktober 2019, omkring klokken 01.30, skal ha oppholdt seg utenfor et utested på Skagen i Stavanger. I forbindelse med at en politibetjent forsøkte å få kontakt med ham i forbindelse med en ordensforstyrrelse, skal ha forsøkt å slå politibetjenten i ansiktet.

Forsøket mislyktes da politibetjenten blokkerte slaget.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 16. mars i år.

