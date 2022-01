Mann (20) mistet førerretten for alltid

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. januar i fjor, omkring klokken 02.30, ble han stoppet av politiet etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av ecstasy tilsvarende en promille på over 0,5.

Kjøreturen fant også sted uten at 20-åringen hadde gyldig førerkort.

I september 2020 ble han også dømt til betinget fengsel i 24 dager. Retten kom til at den siste kjøreturen fant sted i prøvetiden fra den forrige dommen.

«Retten bemerker at den forrige straffen synes ikke å ha hatt noen preventiv effekt på siktede. Imidlertid skal skylderkjennelsen vektlegges i formildende retning, selv om den kom sent. Dernest ser retten hen til at det har gått ett år siden hendelsen skjedde. Retten finner at passende fellesstraff med den betingede del fra 2020 settes til fengsel i 35 dager. I tillegg idømmes en ubetinget bot som ut fra hans situasjon settes til kr 10.000, subsidiært fengsel i 15 dager», heter det i dommen.

I tillegg ble han idømt tap av førerrett for motorvogn for alltid.

